Gazzetta - Milan verso la finale con il dubbio Leao: al massimo va in panchina. Novità Musah in mezzo al campo

Oggi è la vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan e in casa rossonera c'è un grande dubbio che verrà probabilmente risolto solo nelle ultimissime ore: Rafael Leao sarà a disposizione di Sergio Conceiçao oppure dovrà fare il tifo per i compagni dalla tribuna? L'unica certezza al momento è che, anche se dovesse essere recuperato, al massimo il portoghese potrebbe andare in panchina ed essere eventualmente usato a partita in corso in caso di necessità.

NIENTE RISCHI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri il numero 10 milanista ha lavorato ancora a parte e solo oggi, in base anche alle sensazioni dello stesso Leao, si deciderà se farlo allenare o meno in gruppo. Ovviamente non si correranno rischi perchè il mese di gennaio che attende il Milan è pieno di impegni importanti sia per il campionato che per la Champions League e quindi meglio saltare una sola partita, seppure una finale, piuttosto che non averlo per più gare.

NOVITÀ' MUSAH - Rispetto alla semifinale contro la Juventus, Conceiçao sta pensando ad una novità in mezzo al campo dove al posto di Ismael Bennacer, appena rientrato da un lungo infortunio, potrebbe giocare Yunus Musah, entrato molto bene contro i bianconeri e protagonista in occasione dell'autogol di Gatti. La buona notizia per il neo tecnico del Milan è anche il recupero di Ruben Loftus-Cheek, che permette così all'allenatore portoghese di avere un'opzione in più a centrocampo e sulla trequarti.