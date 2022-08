Gazzetta - Milan, vicino il rinnovo di Tomori: servirà un altro incontro con il suo agente, poi la firma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi due anni, il Milan ha perso alcuni giocatori importanti come Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli a zero. Ora però in via Aldo Rossi vogliono giocare d'anticipo e sono quindi al lavoro per blindare i propri gioielli, tra cui Fikayo Tomori: il suo attuale contatto scade infatti nel 2025 e il club rossonero è pronto a fargli firmare molto presto il rinnovo fino al 2027.

PRESTITO E RISCATTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che il difensore centrale inglese è sbarcato a Milanello il 21 gennaio 2021 in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Dopo essere diventato in pochissimo tempo un perno imprescindibile della retroguardia del Diavolo, nel mese di giugno di quello stesso anno il Milan lo ha preso a titolo definitivo, pagando il riscatto da 28 milioni di euro.

RINNOVO VICINO - Nella giornata di ieri, in via Aldo Rossi è arrivato il suo agente per discutere del rinnovo e dell'aumento dell'ingaggio di Tomori: servirà un altro summit tra le parti, ma l'accordo è molto vicino e quindi la fumata bianca è attesa molto presto. Dopo il prolungamento dell'inglese, il Milan proverà a definire anche quelli di altri punti fermi della squadra di Pioli come per esempio Bennacer, Krunic, Tonali e soprattutto Leao, con la società rossonera che resta fiduciosa di arrivare ad un'intesa con il giovane attaccante portoghese.