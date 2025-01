Gazzetta - Milan-Walker, ci siamo quasi: si chiude tra oggi e domani

Il Milan è vicino a chiudere il suo primo colpo del mercato invernale: tra oggi e domani, infatti, i rossoneri dovrebbero definire l'arrivo a Milanello in prestito con diritto di riscatto di Kyle Walker, difensore in uscita dal Manchester City. Per l'inglese è pronto un contratto di due anni e mezzo a 9 milioni di euro totali, vale a dire lo stipendio che avrebbe guadagnato a Manchester fino al 2026 spalmato in trenta mesi di lavoro.

ULTIMI DETTAGLI - A riferirlo questa mattina La Gazzetta dello Sport che mancano da sistemare gli ultimissimi dettagli, poi Walker, che ieri non è stato portato nemmeno in panchina da Guardiola, potrà volare a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto. Se tutto dovesse essere definitivo entro la metà di questa settimana, il giocatore sarà poi subito a disposizione di Sergio Conceiçao per la prossima gara d campionato contro il Parma (domenica alle 12.30 a San Siro). Va ricordato che l'inglese non potrà invece essere schierato comunque mercoledì in Champions League contro il Girona in quanto potrà giocare con il Milan solo la seconda fase del torneo (non potrà disputare nemmeno l'ultima sfida contro la Dinamo Zagabria).

MENTALITÀ VINCENTE - La scelta del Diavolo di puntare su Walker non ha solo motivazioni tecniche, ma soprattutto caratteriali: il capitano del City è stato infatti un leader indiscusso della formazione di Guardiola in questi ultimi anni pieni di successi per i Citizens e ora dovrà trasmettere la sua mentalità vincente anche al gruppo rossonero. Conceiçao è convinto che se il suo Milan non ha vinto contro la Juventus è perché ha avuto meno voglia di farlo degli avversari. Ora arriva a Milanello un giocatore di personalità e leadership che deve riportare il Diavolo sulla retta via.