Gazzetta - Milan-Zikzee: non è un bomber, ma migliora chi gli gioca vicino. È l’uomo giusto per l'attacco rossonero?

Con l'addio di Olivier Giroud, il Milan è alla ricerca di un nuovo grande attaccante a cui affidare la maglia numero 9 del Diavolo e le chiavi dell'attacco milanista. Il preferito, ormai da mesi, in via Aldo Rossi è Joshua Zirkzee che, rispetto agli altri profili sulla lista dei dirigenti rossoneri (Gyökeres, Gimenez, David e Sesko), non è un vero e proprio bomber, ma migliora chi gioca vicino a lui.

LA "GENEROSITÀ" DI JOSHUA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Zirkzee non è un grande goleador, ma i suoi gol li segna e manda anche in porta i suoi compagni di squadra. E al Milan sono diversi i giocatori che potrebbero beneficiare della "generosità" dell'olandese, in primis Rafael Leao: i due insieme potrebbero essere devastanti. Anche sulla fascia destra sia Pulisic che Chukwueze potrebbero sfruttare alla grande il lavoro di Zirkzee, così come due centrocampisti di inserimento come Loftus-Cheek e Reijnders.

L'UOMO GIUSTO? - L'olandese è dunque l'uomo giusto per l'attacco del Milan? In via Aldo Rossi si riflette, ma bisogna fare in fretta perchè la concorrenza è tanta. La clausola da 40 milioni di euro, valida dal 1° luglio al 15 agosto, è allettante per tanti club, quello che potrebbe complicare un po' l'affare sono invece le commissioni piuttosto alte che chiedono i suoi agenti. I dirigenti rossoneri continuano a lavorare su questa trattativa, intanto gli altri giocatori milanisti già pregustano i gol e soprattutto gli assist di Joshua.