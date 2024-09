Gazzetta - Milano è di nuovo rossonera. Il Milan torna a vincere il derby 750 giorni dopo l'ultima volta

Inter strafavorita e Milan pronto a perdere il settimo derby di fila, stabilendo così un nuovo record negativo nella stracittadina milanese. In molti, se non quasi tutti, erano convinti che sarebbe finita così ieri sera e invece il calcio ha regalato un nuovo colpo di scena che in pochissimi si aspettavano. Il Diavolo risorge in quella che poteva la notte più buia e torna a vincere un derby dopo 750 giorni dall'ultimo successo (3 settembre 2022).

LE SCELTE DI FONSECA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che con questa vittoria Paulo Fonseca sembra aver salvato la sua panchina. Il suo Milan ha giocato finalmente con coraggio ed intelligenza, merito anche delle scelte tattiche e di formazione del portoghese: i quattro attaccanti in campo dal 1' hanno infatti impedito ai nerazzurri di costruire come al solito e soprattutto hanno costretto i centrocampisti a rinculare perchè ogni lancio rossonero metteva la difesa interista in inferiorità. A questo si aggiunge anche il fatto che il giorno in più di riposo dopo la Champions League a favore dei rossoneri si è fatto sentire.

GABBIA EROE PER UNA SERA - Come contro il Liverpool, il Milan è partito forte ed è andato avanti dopo 10' con un bel gol di Christian Pulisic, ancora una volta uno dei migliori del Diavolo. Al 28' è arrivato il pari di Dimarco, ma stavolta la squadra di Fonseca non si è sciolta al sole come contro i Reds, anzi ha continuato a giocare e anche nella ripresa è rientrata in campo con il giusto atteggiamento. A regalare una vittoria al Milan nel derby 750 giorno dopo è stato Matteo Gabbia, prodotto del settore giovanile milanista, che si è trasformato in eroe per una sera con un bel gol di testa all'89'. Milano è di nuovo rossonera.