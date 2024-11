Gazzetta - Morata ed Abraham, che flop! Milan senza centravanti, i numeri

Alvaro Morata e Tammy Abraham sono i due volti più rappresentativi dell'estate di calciomercato del Milan. Con l'arrivo dei due ex Chelsea, fra le altre, il Diavolo ha completamente rivoluzionato il proprio reparto offensivo dopo l'addio di Olivier Giroud, volato negli States, non ottenendo però, almeno fino a questo momento, i risultati che si speravano.

Insieme, Morata ed Abraham hanno infatti messo a segno insieme 6 gol, tre a testa, 2 in meno rispetto a quelli che da solo Giroud aveva a questo punto della stagione l'anno scorso. C'è anche da dire che il modo di giocare del Milan è completamente cambiato con l'arrivo di Paulo Fonseca, soprattutto se si considera il fatto che gli attaccanti sono più coinvolti proprio nella manovra di costruzione dell'azione, però i due centravanti del Milan non fanno più bella figura, soprattutto dal punto di vista numerico se paragonate alle altre coppie d'attacco di Serie A.

UNO SGUARDO AI NUMERI - Morata in campionato non segna dal 27 settembre contro il Lecce (3-0), mentre Abraham dalla rocambolesca trasferta di Cagliari dello scorso 11 novembre (3-3). Insieme, come anticipato, i due attaccanti del Milan hanno fino a questo momento messo a segno in totale appena 6 reti, apporto decisamente inferiore rispetto a quelli delle rivali di Serie A.

A fare un confronto questa mattina ci ha pensato La Gazzetta dello Sport, che ha presentato proprio i dati dei colleghi (rivali) dei rossoneri per avvalorare questa tesi. Dalla Juventus (Vlahovic-Nico Gonzalez, totale 10) alla Fiorentina (Kean-Kouamé, totale 13), passando per la Lazio (Castellanos-Dia, totale 13), e l'Inter (Thuram-Arnautovic, totale 11), fino a concludere il giro con l'Atalanta del capocannoniere Retegui (Retegui-Zaniolo, totale 15). Ed il Napoli? La formazione di Antonio Conte rappresenterebbe essere l'eccezione che conferma la regola scrive la rosea, visto che il duo Lukaku-Simeone ha appena messo a segno 6 reti in totale, proprio come la coppia milanista.

L'assenza di un centravanti boa, di peso, si palesa però in un dato piuttosto significativo: fino a questo momento in stagione, solo Lecce ed Empoli non hanno in rosa un centravanti che ha superato la quota delle tre 3 in stagioni. Messa così, pretendere di più da giocatori del calibro di Morata ed Abraham è il minimo.