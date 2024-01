Gazzetta - Non segna in A da settembre e non calcia in porta da ottobre: arriva Ibra in soccorso di Leao

vedi letture

Rafael Leao non segna in Serie A da Milan-Verona del 23 settembre 2023 (1-0) e non calcia in porta dal 29 ottobre nella trasferta sul campo del Napoli. Qualche assist, in queste settimane, è arrivato in campionato, ma da un attaccante come il portoghese, tra i più forti in circolazione, è lecito aspettarsi numeri realizzativi certamente diversi.

LAVORO EXTRA E IBRA - Per provare ad uscire da questo momento non semplice, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Leao arriva prima a Milanello da qualche settimana per fare un po' di lavoro extra. Ma la sensazione è che Rafa deve sbloccarsi soprattutto dal punto di vista mentale e per questo in suo aiuto ecco Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è il mentore del portoghese fin da quando giocavano insieme e negli ultimi giorni i due hanno parlato parecchio, proprio come facevano quando erano compagni di squadra.

FRATELLO MAGGIORE - Leao vede Ibra come un fratello maggiore e ha sempre speso bellissime parole nei suoi confronti: "Quando facevo buone partite lui non mi diceva niente, quando giocavo male invece lui arrivava e mi diceva 'Rafa…'. Mi trasmetteva una pressione positiva. Quando sai che una persona ti parla per aiutarti, sai che ti vuole bene e quindi i consigli di Ibra mi hanno aiutato. Adesso con il suo ritorno mi aiuterà ancora di più, è una persona importante per tutti noi e per il Milan. Fondamentale averlo con noi". La speranza di tutti è che, grazie anche a Ibrahimovic, Leao possa tornare finalmente al gol in campionato, magari già sabato contro l'Udinese.