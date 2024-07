Gazzetta - Non solo attacco. Occasione Yazici, appuntamento Royal, attesa Fofana

L'argomento più in voga del calciomercato rossonero è ovviamente la punta. Il centravanti è la priorità assoluta del club di via Aldo Rossi e lo ha ribadito anche Paulo Fonseca nella conferenza stampa di presentazione in cui si è parlato tanto di chi potrebbe essere - come caratteristiche - il nuovo numero 9. La dirigenza del Milan, però, è logicamente al lavoro anche su altri profili che possano rinforzare la squadra in tutti i reparti.

Occasione Yazici

Nell'autunno del 2020 il Milan sfidava il Lille di Maignan in Europa League e veniva punito a San Siro da una tripletta di Yusuf Yazici. Da quel momento in avanti il trequartista-attaccante turco classe 1997 è sempre stato accostato, in diversi momenti, al club rossonero. Oggi la Gazzetta dello Sport lo segnala come possibile opportunità di mercato rossonera. Il giocatore si è appena svincolato dal club francese, arrivato al termine del suo contratto, e sarebbe ben lieto di riunirsi con il suo ex allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese lo ha sfruttato molto e in maniera diversa nel corso dell'ultima stagione: 42 partite, 12 gol e 4 assist, non male. Per il Milan potrebbe essere un'opportunità a parametro zero: uno stipendio contenuto e un feeling già rodato con il nuovo allenatore. In campo sarebbe un jolly da sfruttare in diverso modo là davanti.

Royal e Fofana

In tutto questo il Milan porta avanti anche altre piste, arretrando un po' sul rettangolo di gioco. Quella di cui si parla da più tempo è senza dubbio la strada per Emerson Royal, terzino destro brasiliano del Tottenham. Il calciatore ha accettato la proposta del club rossonero e non avrebbe problemi a guadagnare a Milano quanto percepisce anche a Londra - circa 2.5 milioni a stagione -, ciò che deve essere sistemata è l'intesa con il Tottenham. I rossoneri hanno offerto 10 milioni in meno rispetto a quanto si aspettavano gli Spurs e settimana prossima è previsto un nuovo appuntamento. Per il centrocampo si punta Youssouf Fofana che vuole lasciare il Monaco a un anno dalla scadenza del contratto. In tal senso i rossoneri, scrive la rosea, sono vicini all'accordo sul contratto: quadriennale per cui vanno ancora limati i dettagli legati allo stipendio. Con il club del Principato, invece, si può chiudere a 20 milioni.