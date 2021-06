Gazzetta - Non solo Diaz, il Milan punta un altro colpo dal Real: piace Ceballos per il dopo Calhanoglu

L'asso Milano-Madrid, sponda Real, è sempre caldissimo. E non solo per Brahim Diaz che è vicinissimo a tornare in rossonero in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro e possibile contro-riscatto a favore dei Blancos: il Milan è infatti sulle tracce anche di Dani Ceballos, centrocampista classe 1996 che potrebbe prendere il posto al Diavolo di Hakan Calhanoglu, da ieri nuovo giocatore dell'Inter.

RITORNO DI FIAMMA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che si tratta di un ritorno di fiamma quello del Milan che aveva già cercato lo spagnolo nell'estate 2019: Boban e Maldini avrebbero voluto prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma non si trovò l'accordo definitivo e così Ceballos finì poi in prestito all'Arsenal dove ha giocato le ultime due stagioni. Ora il suo nome è tornato di moda negli uffici di via Aldo Rossi dove stanno comunque valutando tantissimi nomi per il ruolo di trequartista dopo l'addio di Calhanoglu.

TALENTO - Gli ultimi due anni dello spagnolo con la maglia dei Gunners non sono stati del tutto esaltanti nonostante abbia giocato con una certa continuità: in due campionati di Premier League non ha infatti segnato nemmeno un gol, anche se va detto che all'Arsenal ha giocato più da centrocampista centrale che sulla trequarti. Il suo prezzo è certamente più basso rispetto a due anni, quello che non è cambiato invece è il suo talento che potrebbe fare molto comodo alla causa milanista.