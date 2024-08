Gazzetta - Nuova spinta Milan: riscatto Chukwueze-Saelemaekers, rilancio Okafor

Christian Pulisic e Rafael Leao hanno iniziato la stagione con il freno a mano per via delle vacanze post Europeo e Copa América, ma in quel degli States Paulo Fonseca ha rispolverato due talenti che torneranno sicuramente utili nel corso del campionato: Samuel Chukwueze ed Alexis Saelemaekers. Il primo è stato il "re" indiscusso del pre-campionato del Milan con gol, assist e prestazioni di altissimo livello, mentre il secondo si sarebbe a sorpresa guadagnato la conferma, e la stima, dell'allenatore portoghese. A questa lista manca un terzo elemento, Noah Okafor, che dopo un Europeo sottotono punta a rilanciarsi in maglia rossonera.

SAMUEL CHUKWUEZE - Per assicurarsi l'esterno nigeriano, l'anno scorso il Milan ha sborsato nelle casse del Villarreal ben 28 milioni di euro fra base fissa e bonus. Dalle parti di via Aldo Rossi erano certi del potenziale di Samuel Chukwueze, che seppur con un poco di ritardo, ha finalmente iniziato a mettere in mostra quello che è il suo repertorio, e le prestazioni in America contro Manchester City e Real Madrid, dove ha messo a referto rispettivamente due assist ed un gol, lo confermano. Ma cosa è cambiato nel 21 rossonero? La maggiore fiducia che sente da parte dell'allenatore ed una preparazione iniziata sin da subito, e non da agosto come successo l'anno scorso, stanno sicuramente incidendo in Chukwueze, che in questa stagione potrebbe essere il padrone della fascia destra del Milan considerato il fatto che Pulisic dovrebbe e potrebbe essere utilizzato più da numero 10.

ALEXIS SAELEMAEKERS - Tornato scontento dal prestito al Bologna, in silenzio e con dedizione Alexis Saelemaekers ha iniziato forte sin dal primo giorno di ritiro conquistandosi la conferma di Paulo Fonseca, come anticipato anche su questi lidi (CLICCA QUI). Il belga potrebbe dunque essere il dodicesimo titolare del Milan in questa stagione, complice il fatto che il neo allenatore rossonero sarebbe propenso ad utilizzare l'ex Bologna su ambo le fasce, proprio come successo l'anno scorso in rossoblù sotto Thiago Motta, in grado di rispolverare il talento e la duttilità di un giocatore che nella stagione 2022/23 si era leggermente affievolito.

NOAH OKAFOR - Dopo la prima, comunque positiva, stagione al Milan, Euro2024 sembrava potesse essere la competizione in grado di consacrare una volta e per tutte Noah Okafor quantomeno a livello nazionale, ma lo svizzero in Germania non è sceso in campo nemmeno per un minuto. Sbollita la delusione in vacanza, l'ex Salisburgo è tornato a lavorare con il Milan con tanta voglia di rilancio, come confermato anche da chi lo starebbe osservando in questi primi giorni di allenamento vedendo in lui una voglia "diversa" rispetto al passato, complice la stima che sente da parte di Paulo Fonseca che lo riterrebbe un jolly importanti per il suo reparto offensivo, un po' come a Lille è stato Jonathan David.