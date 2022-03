Gazzetta - Nuovo San Siro, progetto bloccato: Milan e Inter pronte a costruire lo stadio altrove

Un’altra brusca frenata. E stavolta potrebbe essere quella decisiva. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il progetto del nuovo stadio a San Siro si è arenato (nuovamente!) e adesso Milan e Inter si stanno guardando intorno. La burocrazia sta rallentando troppo le operazioni: i due club si sono detti disponibili al dibattito necessario per legge, ma non sono disposti a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza garanzie.

Opzione Sesto

Vista la situazione, dunque, Milan e Inter stanno valutando le alternative a San Siro. Quella più probabile per la costruzione del nuovo impianto è l’area di Sesto San Giovanni dove sorgevano le acciaierie Falck. Finora, sottolinea la rosea, non si hanno notizie di contatti diretti fra i dirigenti e il sindaco di Sesto, ma nei prossimi mesi la vicenda potrebbe subire una svolta. Troppi ostacoli, troppe polemiche, troppe opposizioni: la strada che porta alla realizzazione del “nuovo San Siro” si fa sempre più in salita.

Dentro o fuori

Le due società hanno a cuore il vecchio Meazza e sono disposte a scendere a patti, ad accettare altri compromessi, ma non aspetteranno ancora a lungo. Soprattutto, le proprietà di Milan e Inter non acconsentiranno a nuove spese senza avere garanzie certe. In attesa di nuovi sviluppi, ad oggi l’unica certezza è questa: uno stadio si farà, nell’area di San Siro o altrove. Il sindaco Sala è avvisato.