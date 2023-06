Gazzetta - Nuovo stadio, ci risiamo! Ora è San Donato a essere in pole: le ultime

MilanNews.it

Con il riassetto delle gerarchie interne negli uffici di via Aldo Rossi, torna centrale il tema nuovo stadio che è un argomento che sta molto a cuore alla proprietà di Gerry Cardinale, uno degli obiettivi dichiarati fin da subito. La Gazzetta dello Sport propone questa mattina un approfondimento specifico sull'area di San Donato che sarebbe divenuta quella preferita e in pole position.

Preferenza strategica

Dopo Sesto San Giovanni, che non si concretizza, e la Maura, ipotesi che sembra essere definitivamente tramontata, ecco che il pallone passa tra i piedi di San Donato: comune limitrofo alla metropoli milanese. Più precisamente il luogo ideale dove far sorgere il nuovo stadio sarebbe l'Area San Francesco, un vastissimo spazio verde con una posizione anche molto strategica ed invitante: si trova infatti tra la A1 (Milano-Napoli) e la tangenziale Est, principali arterie di immissione nella città di Milano. Per questo motivo l'impianto sarebbe ben visibile a chiunque transitasse per queste vie e per questo motivo la questione sponsorizzazione diventa centrale. Si vuole seguire il modello Allianz dello stadio del Bayern Monaco, anch'esso posizionato bello in mostra accanto all'autostrada. Secondo un calcolo dalle due arterie passano circa 5 milioni di persone ogni anno che fanno aumentare del 30% i guadagni dei ritorni commerciali.

Un nuovo iter

Tutto ciò apre il campo a un nuovo percorso da affrontare che, però, a differenza di San Siro è un'area privata e, a differenza della Maura, è una zona non certo abitata o comunque frequentata: per questo motivo lungaggini burocratiche o eventuali lamentele dovrebbero essere scongiurate. Ovviamente trattandosi di un progetto imponente ci sarebbe comunque un iter da dover seguire. Nello specifico il Milan dovrebbe presentare lo studio di fattibilità e del piano economico finanziario al Comune di San Donato, che poi risponderà con l'interesse pubblico. I contro dell'area, continua la rosea, sarebbe la grandezza un po' limitata, "appena" 22.5 ettari che limiterebbero l'inserimento di aree commerciali. Allo stesso tempo, però, la vicinanza della stazione ferroviaria e della metropolitana sono un plus da tenere in considerazione, così come il fatto che l'area è già destinata all'uso sportivo.