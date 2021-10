Gazzetta - Nuovo stadio, si cerca la svolta decisiva: settimana prossima incontro tra Milan, Inter e Sala

Passate le elezioni comunali a Milano, con la riconferma di Giuseppe Sala alla poltrona di primo cittadino, è arrivato il momento di dare un'accelerata decisiva al progetto per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. In corsa ci sono sempre la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Manica-Sportium, ma prima di scegliere il progetto vincitore è necessario il via libera definitivo di Comune e Regione che le due società sperano di ricevere entro fine anno.

TEMA CENTRALE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la questione stadio sta per diventare un tema centrale nel nuovo mandato del sindaco Sala, il quale, subito dopo essere stato rieletto, ha dichiarato che avrebbe voluto incontrare al più presto Milan e Inter per parlare del nuovo impianto. E il tanto atteso vertice tra i due club e il primo cittadino milanese dovrebbe avvenire con ogni probabilità la prossima settimana. Il summit servirà per fare il punto della situazione, nella speranza che presto la questione venga affrontata anche in Consiglio Comunale.

SERVE UN'ACCELERATA - Milan e Inter si augurano che questo incontro possa portare già delle novità importanti perchè ora è il momento di dare un'accelerata decisiva a questa vicenda che ormai va avanti da diversi anni. Rossoneri e nerazzurri, i cui rappresentati continuano a ripetere che i due club hanno bisogno di un impianto di proprietà più moderno, sono convinti di aver fatto tutto il necessario per convincere il Comune a dare il suo ok alla costruzione del nuovo stadio e del nuovo quartiere, ma senza l'ok di Palazzo Marino il progetto non può finalmente decollare.