Gazzetta - Obiettivo derby: Morata già corre a Milanello verso il recupero

vedi letture

In nazionale contro la Serbia non avrebbe comunque giocato per via dei cori contro la "Gibilterra spagnola" che fece in occasione della festa di Madrid per la vittoria dell'Europa, ma Alvaro Morata fermo non riesce proprio a stare. Indisponibile da diverse settimane per la lesione di basso grado al muscolo femorale sinistro, nonostante i quattro giorni di riposo dati alla squadra da Paulo Fonseca, scrive La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan si è comunque presentato a Milanello "sbuffando" avanti e indietro sotto la pioggia incessante con l'intento di tornare a disposizione di compagni ed allenatore il prima possibile.

Considerata l'entità del suo infortunio, Morata potrebbe tornare in panchina già in occasione della partita contro il Venezia al rientro dalla sosta, ma lo spagnolo, così come tutti i tifosi rossoneri che l'hanno incitato sotto il post pubblicato dal Milan nella giornata di ieri, ha cerchiato in rosso una data ben precisa, il 22 settembre, ovvero la sera del derby contro l'Inter.

IL MILAN HA BISOGNO DEL SUO LEADER - Morata corre sui campi di Milanello con l'intento di accorciare i tempi del suo recupero, anche perché dopo soli 2 punti conquistati in tre partite è chiaro che il Milan ha bisogno del suo leader. Contro la Lazio Abraham ha comunque mostrato parte del suo repertorio che fa dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoneri in attesa del rientro in campo dello spagnolo, ma scrive La Gazzetta dello Sport che Morata è fondamentale non solo per come gioca, ma pure per il ruolo che ha all'interno dello spogliatoio. D'altronde stiamo parlando del capitano campione d'Europa, oltre che di un attaccante in grado di vestire nell'arco di tutta la sua carriera maglie prestigiose come quella della Juventus, Chelsea, Real Madrid ed Atletico Madrid, non sentendo praticamente mai la pressione.