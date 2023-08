Gazzetta - Oggi incontro Taremi-Porto. Ekitike sogna rossonero ma è complicato

vedi letture

Alla fine del mercato mancano appena 5 giorni: nella sera stessa in cui i rossoneri scenderanno in campo all'Olimpico contro la Roma per la terza giornata di campionato, si chiuderanno i battenti delle trattative. In via Aldo Rossi si medita ancora sul possibile arrivo di un altro attaccante con due nomi che rimangono sulla lista.

Giroud 37

Il prossimo 30 settembre, tra poco più di un mese, Olivier Giroud spegnerà 37 candeline. Come scrive questa mattina la Gazzetta il bomber francese non ha risentito del peso dell'età nelle prime due partite di campionato e il Milan non ne è stato condizionato, anzi. I rossoneri hanno segnato in media tre gol a partita, due nella prima e quattro nella seconda, con il numero 9 che ha già esultato tre volte ed è l'attuale capocannoniere della squadra, oltre che del campionato stesso. Lo stesso Olivier ha dichiarato dopo la partita con il Torino: "Un mio vice? Secondo me siamo a posto così". La verità è che quando arriveranno gli impegni di Champions e le partite ogni tre giorni, anche Giroud avrà la necessità di fermarsi e tirare il fiato. Al momento le alternative sono Okafor e Colombo: nessuno dei due, per motivi diversi, è ancora affidabile.

Taremi-Porto

Per questo motivo il Milan continua a tenere sotto controllo la situazione Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto di 31 anni ma con una grande esperienza e con grande propensione verso il gol, anche in Europa. Saranno i portoghesi a dover creare le condizioni per un eventuale trasferimento: da via Aldo Rossi, magari con qualche cessione come quella di Saelemaekers, Ballo o Origi si possono rimpolpare le casse e alleggerire il monte stipendi e si potrebbe ad arrivare massimo 15 milioni per il giocatore del Porto. La richiesta era di 20-25 milioni e Conceiçao non vorrebbe per nulla al mondo far partire il giocatore. Oggi un incontro tra il Porto e l'entourage di Taremi potrebbe aprire nuovi orizzonti alla trattativa. Sullo sfondo rimane anche Hugo Ekitike anche se l'operazione è più difficile: il West Ham sembra la squadra più vicina a soddisfare le richieste del Psg anche se il giovane calciatore vorrebbe vestire il rossonero.