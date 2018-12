Gazzetta - Oltre Paquetá, Milan a tutto mercato: spunta Gabbiadini. Idee Boateng, Ljajic e Pjaca

Gonzalo Higuaín contro la SPAL ha ritrovato gol e sorriso, ma per non dover più subire la pipita-dipendenza al Milan serve rinforzare il reparto offensivo. Presupposto fondamentale per tornare ad animare le magiche notti europee con la 'musichetta' da Champions, quell'inno che mette i brividi. Affinché la mission di Gattuso diventi possible, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha avviato le prime grandi manovre per studiare piste e sondare terreni che portano a nuovi bomber subito pronti per la Serie A e capaci di svariare su più ruoli, magari a prezzo di saldo.

PAQUETÁ - Un acquisto, in realtà, è già stato concluso ed apprezzato a Milanello. Quel Lucas Paquetá indicato da tutti come talento dall'enorme prospettiva, pronto a riabbracciare i compagni a Carnago alla ripresa degli allenamenti del 7 gennaio. Volendo potrebbe anche subito scendere in campo contro Sampdoria e Juventus, i due grandi ostacoli di Coppa Italia e Supercoppa che attendono i ragazzi di Rino, ma in che ruolo? La rosea rivela come il brasiliano possa essere sfruttato 'alla Bonaventura', ma è verosimile come Gattuso cercherà di impiegarlo più avanti, da seconda punta o attaccante esterno con qualità e dribbling.

GABBIADINI, LJAJIC E BOATENG - Passando al mercato, la battaglia aperta con la UEFA per il Fair Play Finanziario non lascia molto alle manovre del Diavolo, ma qualcosa andrà pur fatto. Ecco perché (quasi) svanita l'idea Muriel, sempre più Viola, gli indizi portano a Manolo Gabbiadini. L'azzurro, scrive La Gazzetta dello Sport, non è più centrale nei piani del Southampton, ma ha una valutazione tra i 12 e i 15 milioni e non vuole partire in prestito per poi tornare in Premier fra sei mesi. Leonardo e Maldini però non possono impegnarsi in spese future, quindi dovranno convincere club e ragazzo della bontà dell'operazione, con un semplice prestito con diritto di riscatto. Può fare la seconda punta, l'esterno e anche l'attaccante centrale, proprio quello che cerca Gattuso. Attenzione anche al domino del mercato e ai possibili incastri che spostano nuove pedine: gli occhi del Milan sono anche su Pjaca, mai realmente integrato nel mondo Fiorentina, sull'estro di Adem Ljajic o la possibile suggestione Kevin-Prince Boateng. Per il Boa sarebbe la terza esperienza a Milanello, con ottimi rapporti tra società e Sassuolo ed una grande conoscenza di mister Gattuso. Sarebbe anche disposto a qualsiasi ruolo, ma al momento sono solo idee.