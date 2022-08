Gazzetta - Pari a Bergamo, giusto guardare il bicchiere mezzo pieno. Soluzioni diverse e nuova consapevolezza

MilanNews.it

Al triplice fischio di Maresca, ieri sera, è probabile che in molti avessero l'amaro in bocca per quanto visto al Gewiss Stadium. Come ha sottolineato Pioli al termine della gara, il Milan ha controllato la gara e costruito tanto senza concedere grosse occasioni all'Atalanta che ha impostato la sua partita più sul sacrificio. Un punto a Bergamo potrebbe non essere un male nell'economia di un campionato e, inoltre, bisogna saper guardare il bicchiere mezzo pieno.

Attacco stravolto

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Pioli nella partita di ieri si è girato verso la panchina e ha potuto cambiare tutti e quattro i suoi uomini d'attacco, cambiando di fatto il volto del match. Fuori prima Diaz e Rebic per De Ketelaere e Giroud, poi Leao e Messias per Origi e Saelemaekers. Con la linfa dei nuovi entrati la pressione offensiva è aumentata e il Milan ha pareggiato grazie a un perla di Isamel Bennacer e, in seguito, ha avuto anche l'occasione per vincerla. Pioli ha messo in rilievo una cosa molto importante nelle sue dichiarazioni postpartita: "I giocatori sostituiti? Non li ho cambiati per prestazioni insufficienti, ma perché ho giocatori forti". Il Milan oggi in attacco ha giocatori forti, tutti diversi tra loro e che possono dare soluzioni differenti anche in base all'avversario. Se i calciatori staranno bene, in una stagione così lunga e piena di partite ravvicinate, questo non potrà che essere un grande vantaggio.

Nuova consapevolezza

La partita di ieri contro l'Atalanta, e forse anche il primo tempo contro l'Udinese, hanno fatto capire che il Milan oggi ha uno status diverso, quello di squadra da battere. La rosa di Stefano Pioli deve probabilmente trovare una nuova consapevolezza e prendere le misure con questa nuova condizione. Questa sarà la grande sfida di questa stagione. Ed è assolutamente nelle corde di questo gruppo che Tonali ha voluto elogiare con parole di un certo peso: "Questo è il Milan più forte da quando sono qui. Chiunque arrivi si integra velocemente, dall’imparare l’italiano alla capacità di apprendere i nostri principi di gioco". Il Milan è forte e una partita come quella di ieri a Bergamo, in cui gli avversari sono contenti per aver conquistato il pareggio, deve essere solo un motivo in più per acquisire coscienza dei propri mezzi.