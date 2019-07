Gazzetta - Parte oggi la gestione Elliott 2.0, si riparte dalle fondamenta con Giampaolo alla guida

Oggi, 8 luglio, verrà presentato Marco Giampaolo, nuovo allenatore rossonero, al fianco della dirigenza al gran completo, una dirigenza rinnovata che ha visto l'incremento di poteri di Paolo Maldini, l'arrivo di Boban e del ds Frederik Massara. Dopo l'insediamento in corsa della estate 2018, quando subentrò in corsa all'inadempiente Li Yonghong, si può dire che questo sia l'anno zero di Elliott, partendo dalle fondamenta.

NUOVO CORSO - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull'inizio di questa nuova stagione, dove la gestione americana potrà partire dalle basi, con ancora un'anima milanista, nonostante l'addio in serie di Leonardo e Gattuso. Maldini ha ottenuto i pieni poteri che desiderava, Boban ha ristabilito l'equilibrio, portando un bagaglio incredibile di esperienza a livello internazionale. Nessuna affinità al rossonero per Marco Giampaolo, il quale però racchiude in sé la filosofia di Elliott: sa lavorare con i giovani e lanciarli nel grande calcio, diktat piuttosto chiaro del nuovo percorso rossonero.

GLI OBIETTIVI E LA RISERVATEZZA - La valorizzazione del Milan non passa esclusivamente dal pareggio di bilancio e dalla costruzione del nuovo stadio, ma anche dall'ottenimento di buoni risultati sportivi. Secondo la Rosea a Giampaolo verrà chiesto il quarto posto che è sfumato per un punto a Gattuso. Una situazione di una certa pressione considerando che il tecnico di Bellinzona è alla prima esperienza in un grande club. Nel frattempo la gestione Elliott si muove dietro le quinte: Paul Singer non si è mai palesato e anche il figlio Gordon si è presentato in rare occasioni e sempre col massimo riserbo.