Gazzetta - Pellegrino sempre più vicino al Milan: colpo in difesa da 5 milioni

Per il Milan sarà il nono acquisto di questa sessione di mercato che Pioli dovrà mettere assieme: Marco Pellegrino si avvicina sempre di più ad essere un nuovo giocatore rossonero. Il difensore italoargentino potrà aiutare a rialzare il muro difensivo, caduto sicuramentr troppe volte anche durante le amichevoli della pre-season.

Dettagli

Sarà sicuramente uno dei giocatori costati di meno nel mercato guidato da Furlani e Moncada: il prezzo è sui cinque milioni di euro, con una percentuale sulla eventuale futura rivendita a favore del Platense. Il Milan si è mosso in pochi giorni sul giocatore, arrivando ad un passo dal traguardo dopo l'incontro con il presidente del club argentino ieri sera, Sebastian Ordonez.

Da dove parte

Pellegrino si aggiungerebbe così all’elenco di difensori centrali rossoneri, che non era stato ancora migliorato dopo l'addio di Gabbia, passato in prestito al Villarreal. I titolari, al momento, sono Tomori e Thiaw, con Kalulu che parte subito dopo alle loro spalle e poi Simon Kjaer. Da osservare, dunque, la situazione del classe 2002, che potrebbe inserirsi a sorpresa nelle gerarchie di mister Pioli, come scrive la Gazzetta dello Sport.