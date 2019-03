Gazzetta - Piatek, numeri disumani: Kris aggiorna i record, e il Milan non lascia più punti con le piccole

All’improvviso, Krzysztof Piatek! Già, all’improvviso, perché il Milan, fino al gol del Pistolero, non aveva creato chissà quali occasioni dalle parti di Sorrentino. In questa fase di appannamento generale - dal punto di vista del gioco, s’intende - il centravanti polacco si è dimostrato ancora una volta il solo uomo capace di indirizzare le partite dei rossoneri sui binari giusti.

NUMERI - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i numeri di Piatek sono disumani: 19 gol in campionato e primo posto nella classifica dei bomber in compagnia di Cristiano Ronaldo e Quagliarella, 27 reti complessive in stagione, 8 in nove presenze con la maglia del Milan (quanto Higuain in 6 mesi). Il Suso di oggi - osserva la rosea - arranca come tanti altri compagni, ma più i rifornimenti dal tridente scarseggiano e più Kris si esalta trasformando in gol i pochissimi palloni giocabili che piovono dalle sue parti. Contro il Chievo, ad esempio, ha fatto centro alla prima vera occasione avuta.

DECISIVO - Prima di Piatek, il Milan aveva lasciato punti sui campi delle ultime in classifica, pareggiando a Bologna, Empoli e Frosinone. Ma da quando è arrivato Kris, i rossoneri hanno cambiato marcia. Quando c’è di mezzo lui, inoltre, gol e punti lontano da San Siro sono garantiti: il polacco, infatti, ha esultato almeno una volta in tutte le trasferte di A giocate con la maglia del Milan (Roma, Atalanta e Chievo) e ha segnato in 7 dei 10 stadi visitati nel corso della stagione, restando a digiuno solo a Torino e a Cagliari.