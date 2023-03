Gazzetta - Pioli cala il poker: il Milan può tornare a 4 con la sosta

L'esperimento della difesa a tre è stato bello finchè è durato. Il Milan di Pioli, caduto sotto i colpi di moltissime formazioni diverse in un gennaio da horror, da febbraio in avanti si era risistemato in campo con la difesa a tre che era riuscita a riconsegnare un equilibrio difensivo che sembrava scomparso. La produzione offensiva ne ha risentito e ora anche il muro a tre scricchiola dopo gli svarioni con Fiorentina, Salernitana e Udinese.

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, Stefano Pioli aveva parlato così alla fine della brutta sconfitta di Udine di sabato scorso: "Contro il Napoli, dopo la sosta, potremmo tornare alla vecchia difesa a quattro, valuteremo tutto. Dipenderà anche dalle nostre condizioni e dalle posizioni degli avversari". Un'occasione sicuramente non banale per cambiare di nuovo i pezzi sulla scacchiera ma che dopo un marzo totalmente deludente risulta sicuramente necessaria. Il Milan, con la difesa a tre, ha perso soprattutto la verve di Rafael Leao che non segna dallo scorso 14 gennaio e che da seconda punta sembra più spaesato che pronto ad azzannare la preda come invece capita quando è largo a sinistra. Alla fine però, come sempre, a tre o a quattro, sarà l'atteggiamento della squadra che segnerà la differenza tra una buona e una scadente prestazione: come è capitato con il Tottenham.

Ritorni

Un eventuale ritorno alla difesa a quattro potrebbe riaprire le porte del campo anche ad alcuni giocatori che erano stati relegati in panchina nelle ultime uscite. Uno su tutti Davide Calabria la cui ultima presenza da titolare risale a inizio febbraio e che come laterale a tutta fascia aveva trovato poco spazio, chiuso anche da un Messias (ora ai box) che sembrava più a suo agio. Allo stesso tempo potrebbe rivedersi anche Simon Kjaer che dal ritiro della nazionale danese si è definito in forma e pronto per giocare, lui che è stato chiuso dall'esplosione in termini di performance di Malick Thiaw. Il centrale tedesco, invece, sarebbe da rivalutare a quattro modulo in cui è stato testato poche volte in rossonero.