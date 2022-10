Gazzetta - Pioli e Giroud, rinnovi "sicuri". Il club vuole blindarli fino al 2024

MilanNews.it

Il tema dei rinnovi è centrale da diverso tempo in casa Milan. Leao è solo l'ultimo calciatore in mezzo alle chiacchiere inerenti il prolungamento del contratto: prima di lui Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli. Se per il calciatore portoghese le cose sono più delicate, ci sono un paio di rinnovi che non dovrebbero costituire un problema in casa Milan: quelli di Stefano Pioli e Olivier Giroud.

Obiettivo 2024

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, i contratti attuali del tecnico e del numero 9 rossonero vanno in scadenza la prossima estate, nel 2023. L'intento del club di via Aldo Rossi sarebbe quello di estendere gli accordi almeno fino all'estate del 2024. Sia Pioli che Giroud sono approdati a Milanello tra lo scetticismo dei tifosi: il primo non era considerato un top allenatore, il secondo veniva ritenuto un semplice rincalzo di Ibrahimovic. Entrambi hanno però già scritto la storia del Milan, andando a sconfessare tutte le eventuali critiche e controindicazioni. Pioli ha convinto dopo il lockdown, scacciato il fantasma di Rangnick, ritrovato la Champions e guidato i rossoneri sul tetto di Italia. Giroud man mano che la stagione scorsa è progredita è diventato sempre più decisivo con le sue reti da vero rapace d'area nelle partite cult che hanno portato lo Scudetto a Milanello. Tutti e due vogliono continuare a vincere in rossonero e vogliono farlo insieme.

Parlano i numeri

Per Pioli e Giroud sono i numeri a parlare. Il tecnico rossonero è cresciuto con il Milan e viceversa, con il passare dei mesi e delle stagioni ha dato un'impronta ben precisa alla sua squadra, riconoscibile anche di fronte a partenze giudicate irreparabili o ai diversi calciatori indisponibili. Un percorso che l'ha portato a vincere lo Scudetto e ad avere una percentuale di vittoria altissima: più del 60%, 87 gare portate a casa su un totale di 152 dirette dalla panchina del Milan. Dopo il rinnovo siglato a fine novembre 2021, nella pausa Mondiale potrebbe essere esercitata l'opzione per la stagione successiva. L'attaccante francese non ha mai tradito, soprattutto quando è partito titolare: nelle sue 42 partite dal primo minuto in rossonero, Giroud ha trovato 20 gol. Praticamente un gol ogni due incontri. Il Diavolo lo ha aiutato anche a ritrovare la Nazionale, per questo Olivier sarà atteso in sede dopo il Mondiale, dove molto probabilmente andrà a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia.