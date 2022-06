Gazzetta - Pioli: "E' l'estate più bella della mia vita. Non sono mai stato così milanista"

MilanNews.it

Dopo una stagione memorabile, che si è conclusa con la vittoria del suo primo scudetto da allenatore, Stefano Pioli si sta godendo le sue meritate vacanze: prima è stato in Sicilia con sei coppie di amici, mentre ora si trova a Forte dei Marmi con la sua famiglia. Ovunque va, l'affetto e la voglia dei tifosi del Milan di ringraziarlo per l'impresa compiuta quest'anno sono sempre travolgenti. Intercettato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha dichiarato: "Sì, è un’estate da sogno. Sicuramente la più bella della mia vita. Non sono mai stato così milanista".

UNO SCUDETTO DA DIFENDERE - Ora si sta godendo un po' di riposo, ma i contatti con Paolo Maldini e Frederic Massara sono continui perchè c'è una stagione sportiva da preparare e Pioli è già carico: "Non vedo l’ora di tornare ad allenare e difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano già". D'altronde l'allenatore rossonero non ha mai nascosto di trovarsi benissimo con i suoi ragazzi e poi, dopo aver vinto uno scudetto, la voglia di ripetersi è ovviamente tantissima. Non sarà facile, perchè confermarsi è sempre più difficile, ma a Milanello si è creato un ambiente in cui hanno già dimostrato che nulla è impossibile. Nemmeno vincere un campionato nonostante molta gente diceva ad inizio stagione che la rosa del Milan non fosse addirittura nemmeno da primi quattro posti.