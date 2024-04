Gazzetta - Pioli, l'Europa di importanza capitale. A Roma per non far finire il ciclo

vedi letture

Stefano Pioli si gioca il futuro nei prossimi sei giorni. Le vie sono due: o il Milan riesce ad allungare la sua permanenza in Europa League e allora i discorsi sono rimandati al mese finale della stagione, oppure i rossoneri escono ai quarti e il destino di Pioli appare segnato. A giocare il ruolo di variabile impazzita c'è il derby di lunedì prossimo: il Milan ha perso gli ultimi cinque e con una vittoria l'Inter sarebbe automaticamente campione.

Bivio

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, il tecnico rossonero Stefano Pioli si trova davanti a un bivio. Da una parte c'è la semifinale di Europa League e la possibilità di continuare a giocarsi un trofeo che il Diavolo non ha mai vinto, dall'altra c'è l'eventualità di rendere il mese di maggio finale abbastanza inconsistente a livello sportivo con il Milan che si giocherebbe solo la conferma del secondo posto che sembra già a oggi abbastanza in ghiaccio. Chiaramente se Pioli non dovesse arrivare in semifinale di Europa League e magari ci fosse anche l'aggravante di un altro derby deludente, è facile pensare che il ciclo del tecnico di Parma a Milanello possa finire. Ma Pioli ha ancora le sue ultime cartucce da sparare, la prima - quella più importante a livello sportivo - giovedì all'Olimpico. Non vanno dimenticate tutte quelle volte che il mister rossonero si è rialzato quando nessuno se lo aspettava: nel luglio 2020 quando tutti davano per certo Rangnick, con una vittoria inaspettata dello scudetto, l'anno scorso con la cavalcata fino alle semifinali di Champions, quest'anno nel mese di marzo...

Fine stagione

Intanto l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ieri è intervenuto nella trasmissione "Supertele" in onda su DAZN. Tra i tanti temi toccati, il dirigente di via Aldo Rossi ha parlato anche della posizione di Stefano Pioli, rimandando ogni decisione - come è logico che sia - ma anche ogni valutazione al termine della stagione. Così ha parlato Furlani: "E' un po' presto per fare un bilancio tecnico: vediamo come va questo ultimo mese. Finora, se guardiamo quanto fatto la scorsa stagione, stiamo facendo bene. Ogni stagione partiamo con l'idea di vincere, quindi in parte ogni stagione in cui non vinci, è una stagione in cui avresti dovuto farlo". Chiaro che soprattutto l'ultima frase può essere indicativa per leggere il futuro di Pioli in base ai prossimi risultati. In ogni caso, a questo punto della stagione, la decisione sarà presa a fine anno: vedremo se e quanto questa sarà prevedibile alla fine di questa settimana. Una cosa è certa la gara con la Roma è di importanza capitale, per il Milan e per Pioli.