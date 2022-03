Gazzetta - Pioli mago della tattica: dai lanci di Maignan all'assetto di Napoli, Milan primo a suon di variazioni

MilanNews.it

È il Milan di Pioli. Mai definizione fu più azzeccata. L’allenatore emiliano, sulla panchina rossonera dall’ottobre del 2019, è ormai un tutt’uno con l’ambiente. Ha le redini ben salde tra le mani, conosce alla perfezione pregi e difetti della squadra e sa ruotare le sue pedine in base al momento, alle esigenze e all’avversario.

Un nuovo assetto

La Gazzetta dello Sport definisce Pioli "un mago della tattica", proprio per questa sua capacità di adattarsi alle situazioni, reinventando il Milan a seconda delle necessità. A Napoli, ad esempio, mentre si discuteva della prevedibilità del gioco rossonero, ha tirato fuori un nuovo assetto più solido a centrocampo che ha mandato in tilt gli azzurri di Spalletti. Nelle ultime partite, infatti, il 4-2-3-1 aveva dato segnali di cedimento: da qui l’intuizione di passare a un più "elastico" 4-1-4-1, con Tonali playmaker e Kessie al fianco di Bennacer.

Le altre trovate

L’esperimento ha funzionato. E non si tratta della prima idea forte di questa stagione. Pioli, come detto, ha più volte modificato il suo Milan, trovando sempre nuove soluzioni. Come i lanci lunghi di Maignan o i tagli in zona centrale dei terzini (Theo Hernandez su tutti). E non bisogna dimenticare l’avanzamento di Kessie sulla trequarti (decisivo a Empoli) o l’utilizzo di Ibrahimovic da regista offensivo. Insomma, tante piccole variazioni che hanno consentito ai rossoneri di rimanere in vetta ed essere sempre imprevedibili e competitivi.