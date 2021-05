Gazzetta - Pioli-Milan, avanti insieme (almeno) fino al 2023: si comincia a trattare. In agenda anche Kessie

Avanti con Pioli. E non perché, alla fine, è arrivata la tanto agognata qualificazione in Champions. Affatto! Il matrimonio con l’allenatore emiliano, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sarebbe rimasto solido anche se il Milan fosse precipitato in Europa League. Perché il tecnico - da Maldini a Massara e Gazidis - gode di grande stima. La voglia di proseguire insieme, semmai, si è fatta ancora più forte dopo aver ottenuto il secondo posto.

NUOVO CONTRATTO - Il tema del suo rinnovo è già scritto nell’agenda rossonera. Stando a quanto riferito dalla rosea, da lunedì in avanti ogni giorno sarà buono perché il confronto tra le parti entri nel vivo. Pioli ha ancora un anno di contratto, ma il club vuole rafforzare il rapporto con un biennale (quindi con scadenza 2023) o un triennale. Insomma, il progetto Milan lo vedrà protagonista anche nelle prossime stagioni.

KESSIE A OGNI COSTO - Proprio come Kessie, altro pilastro che la società vuole blindare al più presto con un contratto di cinque anni. Occorrerà trovare la quadra per mettere nero su bianco. L’ivoriano guadagna 2.2 milioni netti: il Milan, nei mesi scorsi, gli ha prospettato un rinnovo con una base di 3 milioni a salire, proposta già ritoccata e che ora si avvicina ai 4 milioni. Franck ne chiede i 5-6, ma la distanza può essere colmata.