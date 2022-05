Gazzetta - Pioli non cambia, fiducia ai titolarissimi e... Kessie: ultima da rossonero per Franck

MilanNews.it

Un punto. Un solo punto separa il Milan dal diciannovesimo scudetto della propria storia. Ai rossoneri non servirà un'impresa a Reggio Emilia, campo storicamente difficile per il Diavolo, ma saper giocare come hanno mostrato nelle ultime cinque partite. Mister Pioli ha deciso di portare con se tutta la squadra, anche Simon Kjaer, assente dalla gara di dicembre con il Genoa, dove la sua stagione terminò a causa del brutto infortunio al legamento crociato. L'allenatore rossonero, quindi, chiede il supporto di tutto il gruppo per provare a fare la storia.

Squadra che vince...

... non si cambia. Esatto, perché Stefano Pioli è intenzionato a schierare lo stesso undici sceso in campo nei successi con Verona e Atalanta. Match dove la squadra scesa in campo ha mostrato grande personalità e tatticismo, ma anche imprevedibilità, mossa che ha portato i rossoneri a vincere le ultime cinque gare di campionato. E' importante per l'allenatore rossonero contare su tutta la squadra a disposizione, cosa che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, fino a gennaio non era mai successa; tra turnover, Champions League e infortuni, Pioli non ha mai potuto contare sulla continuità della propria squadra.



L'ultima di Kessie

Chiudere in bellezza. Questo è l'obiettivo di Franck Kessie, che oggi scenderà in campo per la 223esima volta in maglia rossonera. Quella con il Sassuolo, però, sarà la sua ultima gara con il Milan: ad aspettarlo c'è il Barcellona, con cui ha già un accordo da diverso tempo. Nonostante la situazione contrattuale, Stefano Pioli non ha mai dubitato delle qualità da professionista di Kessiè, dominante nel successo contro l'Atalanta a San Siro. Per questo l'ivoriano scenderà in campo contro il Sassuolo, al fianco di Sandro Tonali.