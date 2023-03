Gazzetta - Pioli pioniere del nuovo Milan: altro traguardo riconquistato con Stefano in panchina

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, la storia di Stefano Pioli con il Milan - cominciata in un anonimo ottobre del 2019 - è una storia di riconquiste. L'allenatore rossonero in poco tempo ha riportato il Diavolo nell'Europa che conta, alla vittoria dello Scudetto, agli ottavi e ai quarti di finale di Champions League. Quest'ultimo traguardo lo ha raggiunto nonostante le mille difficoltà di un inizio 2023 che pareva stregato ma che, a posteriori, sembra aver rinsaldato lo spirito del Milan. Ieri sera nel gelo di Londra e nel fuoco del Tottenham Hotspur Stadium, i ragazzi rossoneri hanno seguito alla lettera ciò che Pioli chiedeva dalla panchina. Un Pioli trasformato: teso prima della partita ma anche durante, vissuta sulla linea laterale non disdegnando qualche ingresso in campo come in occasione del fallo da espulsione di Romero. Dopo settimane in cui è stato pesantemente messo sul banco degli imputati, l'allenatore del Milan ha vissuto la più classica delle notti da Milan e si è ripreso tutto quello che era suo.

Esperienza e coraggio

La Champions ha dato tanto a questo Milan, non solo quest'anno. Stefano Pioli lo ha voluto rimarcare ieri sera nel post partita: "Le esperienze fatte in Europa, soprattutto quelle negative, ci hanno aiutato a salire di livello. Ora dobbiamo approfittare di queste serate positive per crescere in autostima e giocarci i quarti con convinzione e con fiducia. Nello sport non c’è niente di impossibile". Senza paura, senza timori con la leggerezza di chi sa che tutto quello che verrà è esperienza guadagnata per il prossimo futuro che il Milan vorrà vivere da protagonista. Soprattutto i rossoneri non possono stare senza Champions, dopo averla ritrovata e dopo averla riassaporata così dolcemente è obbligatorio tornarci per rivivere serate magiche come quella di ieri. Pioli ne è assolutamente consapevole: "Ora aspettiamo il sorteggio e poi ce la giocheremo. Spero di non incontrare Inter o Napoli. Intanto però testa al campionato: per continuare a vivere serate così dobbiamo assolutamente arrivare tra le prime quattro". L'iniezione di fiducia, anche per il campionato, è stata importante.