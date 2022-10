Gazzetta - Pioli si fida dell'esperienza di Tatarusanu. Maignan arrivederci nel 2023

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La conferenza stampa di ieri di Stefano Pioli, come era logico che fosse, ha lasciato grande spazio al tema dei portieri che dopo il nuovo infortunio a Mike Maignan è una questione sempre più calda dalle parti di Milanello. Il tecnico rossonero ha dato aggiornamenti sulla situazione legata al portiere francese e ha investito della sua fiducia Ciprian Tatarusanu, titolare almeno fino al Mondiale.

Ciao Mike, ci vediamo a gennaio

La Gazzetta dello Sport, questa mattina in edicola, riporta le parole pronunciate ieri pomeriggio da Pioli su Maignan nel corso del suo incontro con la stampa: "Credo che purtroppo dovrà restare fuori fino a gennaio". Parole che pesano e fanno male, soprattutto considerando che il portiere francese era veramente prossimo al rientro e si è infortunato a un altro muscolo dello stesso polpaccio: una beffa abbastanza singolare. Le parole del tecnico rossonero sono specialmente riferite alla disponibilità dell'estremo difensore per il Milan: non è ancora chiaro infatti se Magic Mike sarà costretto a dire addio anche al sogno Mondiale, dove comunque non avrebbe giocato da titolare. Questo verrà deciso nei prossimi giorni, in concerto con Deschamps e lo staff medico transalpino: il portiere potrebbe partire con i compagni e tornare a disposizione a partire dalla fase a eliminazione diretta, se la Francia dovesse raggiungerla.

Aggrappati a Tata

Ecco che allora il centro delle discussioni si è spostato su chi sta sostituendo e continuerà a sostituire Mike Maignan tra i pali: Ciprian Tatarusanu. Pioli ha speso parole anche per lui, dimostrando di avere fiducia nel suo secondo: "Ciprian è un giocatore esperto, maturo e rispettato, servono le sue soluzioni anche in fase di costruzione". Tre aggettivi molto importanti per Tata che effettivamente è un portiere ormai navigato e cosciente del suo ruolo al Milan e che, nonostante tutte le malelingue, gode di assoluta fiducia da parte dello staff e dei compagni. Pioli si fida di lui anche da un punto di vista tattico e anche questa è una notizia importante, per un Milan abituato a passare spesso dai piedi del suo portiere. L'allenatore rossonero ha fatto però anche intendere che anche Tatarusanu potrebbe aver bisogno di riposo in un periodo che propone 7 gare in 22 giorni: nell'eventualità sarebbero pronti sia il 39enne Antonio Mirante che il giovane Andreas Jungdal.