Gazzetta - Pioli tra i centenari del Milan in Serie A. Ora vuole vincere anche lui lo scudetto

A ottobre 2021, Stefano Pioli ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze alla guida del Milan in tutte le competizioni. Lunedì contro il Bologna, invece, il tecnico rossonero festeggerà le 100 panchine rossonere in Serie A ed entrando così nel ristretto club dei centenari rossoneri nel massimo campionato italiano. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ora il suo obiettivo è quello di diventare anche un allenatore vincente.

VOGLIA DI VINCERE - Il sogno scudetto è lì, tutto dipenderà solo dal Milan in queste ultime otto giornate di campionato. Non sarà facile perchè Napoli e Inter non mollano e restano molto vicine al Diavolo in classifica. Nella speciale graduatoria degli allenatori milanisti con più panchine in Serie A, Pioli è al tredicesimo posto: dei dodici tecnici che lo precedono solo tre non hanno vinto il tricolore (Baloncieri, Banas e Bigogno), mentre tutti gli altri sì. E lui punta assolutamente a far parte di questo ristretto gruppo di allenatori vincenti.

SEGRETI RUBATI - Per farlo, l'attuale tecnico rossonero sta "rubando" alcuni segreti da coloro che lo hanno preceduto: per esempio continua ad essere un grande studioso come Arrigo Sacchi, da cui ha preso anche la voglia continua di aggiornarsi e di evolversi. Da Ancelotti, invece, ha imparato la gestione del gruppo e dello spogliatoio, mentre, come Fabio Capello, ha lavorato sulla solidità mentale e sul pragmatismo, forgiando una squadra cinica e difficile da affrontare per chiunque. A livello di stile e di eleganza, infine, come non pensare al grande Nils Liedholm.