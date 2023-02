Gazzetta - Pioli, una Panchina d'Oro più che meritata. E ora sogna nuove vittorie con il Milan...

Grazie alla cavalcata della scorsa stagione che è valsa la conquista del 19° scudetto rossonero, ieri Stefano Pioli è stato premiato a Coverciano con la Panchina d'Oro della Serie A 2021-2022, riconoscimento che viene assegnato dagli stessi allenatori. Il tecnico del Milan ha stravinto con 33 voti su 46, davanti a Davide Nicola e Luciano Spalletti. Si tratta di un premio assolutamente meritato che Pioli ha voluto dedicare a coloro che hanno lavorato al suo fianco, oltre ovviamente alla società e ai suoi giocatori.

PIOLI SOGNA ALTRE VITTORIE - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera che riporta anche le parole dell'allenatore rossonero a margine di questo evento. In particolare, il tecnico parmigiano, oltre a ricordare con grande emozione la conquista dello scudetto, ha spiegato di voler vincere ancora con il Milan: "Credo che questa Panchina d’oro sia una soddisfazione perché meritata. E mi piacerebbe vincerne un’altra ma per poterla avere bisogna… tornare a vincere".

VOGLIA DI CHAMPIONS - Difficile che possa succedere già in questa stagione visto che in Serie A il Napoli è già lontanissimo, mentre in Champions League ci sono troppe squadre più forti del Diavolo. L'obiettivo è quindi arrivare tra le prime quattro così da partecipare anche il prossimo anno all'Europa che conta: "Abbiamo visto quanto è bello stare in Champions, la vogliamo giocare anche l’anno prossimo. Le strade sono due: o vinciamo la Champions o arriviamo fra le prime 4. La stagione è ancora lunga, abbiamo tante cose da fare, vogliamo vincere tutte le gare da qui alla fine e mantenere, come detto, la Champions League: è troppo bella e stimolante…".