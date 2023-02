Gazzetta - Pioli vuole ritrovare il Milan: atteggiamento prudente e centrocampo a tre

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Infine, ci siamo. Manca solo un giorno al derby di Milano, una gara di per sè già sempre attesissima e che si porta dietro storia e rivalità, che nessuno vuole perdere. Quest'anno la partita, lato Milan, avrà un valore ancora più alto se si considera il momento davvero da horror che sta vivendo la squadra di Pioli. Negli ultimi giorni il mister rossonero ha fatto alcune prove in allenamento: quali potranno essere le sue mosse?

La prudenza è una virtù

Come evidenzia questa mattina la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo del Milan, soprattutto alla luce delle ultime cinque gare ufficiali giocate che hanno visto la squadra subire in crescendo prima uno, poi due, tre, quattro e cinque gol, sarà quello di mettere il lucchetto alla porta di Tatarusanu. Non la partita più facile in cui farlo. Per questo motivo Stefano Pioli sta pensando a uno schieramento tattico che possa proporre un Milan più guardingo che mai nella sua gestione. La squadra rossonera negli ultimi anni ha abituato il pubblico a uno stile di gioco aggressivo che partiva fin dai difensori. Domani, invece, potrebbe essere difficile vedere Pierre Kalulu o Simon Kjaer (che saranno verosimilmente tra i titolari) aggredire l'attaccante spalle alla porta sino alla linea mediana del terreno di gioco. Addirittura uno come Theo Hernandez, votato da sempre alla scorribanda offensiva, potrebbe rimanere più bloccato che mai per evitare di lasciare il fianco scoperto alle ripartenze nerazzurre che sanno essere mortifere.

Tre teste

Nel derby di domani sera, come scrive la rosea e come lo stesso Pioli ha annunciato dopo la disfatta con il Sassuolo, ci sarà spazio anche per dei cambi tattici, a livello di modulo scelto per l'occasione. Si dovrebbe passare infatti a un tanto sospirato centrocampo a tre in luogo di quello a due che ha caratterizzato il Diavolo nelle ultime tre stagioni. Solo due teste non riuscivano più a gestire una porzione del campo che quest'anno era diventata immensa, specialmente senza un trequartista box-to-box o più fisico che potesse tornare a dare una mano. Dunque si passerà con ogni probabilità a tre. Data l'assenza di Bennacer, le maglie di Tonali e Krunic non sembrano in dubbio: per il terzo slot il ballottaggio sembrava essere quello tra Pobega e Vranckx ma Pioli potrebbe sorprendere tutti - Inzaghi compreso - schierando come mezz'ala Junior Messias. Secondo le indiscrezioni il brasiliano è stato provato in questa veste negli ultimi giorni di allenamento, ruolo già provato a Crotone. La mossa sembra un azzardo nel derby ma in una situazione così gli azzardi possono spesso trasformarsi in colpi di genio. E, alla fine, come sempre sarà il campo l'unico giudice inappellabile.