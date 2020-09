Gazzetta - Possibile asta per Paquetà: il Valencia sfida il Lione. Dal brasiliano i soldi per Milenkovic

La bocciatura è stata evidente, netta, inequivocabile. E non si torna indietro. Perché Paquetà di occasioni ne ha avute parecchie, ma ne ha sfruttate poche. Al Milan non resta che cercare una squadra disposta a spendere una determinata cifra per il suo cartellino. Non meno di 23 milioni cash: tanti ne servirebbero per evitare una controproducente minusvalenza.

POSSIBILE ASTA - Le pretendenti non mancano. Una su tutte: l’Olympique Lione. Paquetà gode di ampia stima da parte del direttore sportivo Juninho, ma i francesi non possono spingersi troppo in avanti senza aver prima piazzato almeno un grande colpo in uscita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in questa situazione di impasse sta provando a infilarsi il Valencia, che aveva inizialmente proposto uno scambio con Kondogbia, soluzione subito bocciata dal Milan. Gli spagnoli starebbero quindi riformulandola l’offerta senza prendere in considerazione contropartite tecniche. I rossoneri, ovviamente, sperano in una piccola asta al rialzo tra le due società interessate.

TESORETTO - Con i soldi ricavati dalla cessione di Paquetà, Maldini e Massara potrebbero tentare l’affondo su Milenkovic con maggiore forza economica. Ma la "forbice" con la Fiorentina è ancora ampia. Il Milan, infatti, valuta il difensore circa 20 milioni, mentre la viola viaggia decisamente sopra i trenta.