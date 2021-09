Gazzetta - Prima in Champions per Tonali, nuovo idolo dei tifosi: ora è lui il titolarissimo del centrocampo rossonero

È la stagione delle "prime volte" per Tonali. Dopo aver segnato il primo gol con la maglia del Milan, domani Sandro giocherà la sua prima gara in Champions League. E che gara! I rossoneri, infatti, saranno di scena ad Anfiled, storico fortino del Liverpool. Sandro si presenterà da matricola, ma con la voglia di sfondare e mettersi in mostra.

TRASCINATORE - In questo inizio di stagione, i partner in mezzo al campo si sono alternati - da Krunic a Bennacer, da Kessie a Bakayoko - ma le rotazioni, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non hanno inciso sul rendimento del numero otto, sempre una spanna sopra gli altri, sempre nel cuore del gioco del Milan, sempre più trascinatore della squadra. Pioli lo ha ripetuto più volte negli ultimi mesi: è un altro Tonali. È la pura verità.

NUOVO IDOLO - Personalità, fisicità nei recuperi e convinzione negli strappi palla al piede: Sandro ha sfoggiato tutto il suo repertorio, prendendosi una bella rivincita. Ora è lui il nuovo titolarissimo della mediana rossonera, ma anche il nuovo idolo dei tifosi. Il Tonali abbagliante di queste prime partite ha le carte in regola per reggere anche l’urto di Anfield.