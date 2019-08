Gazzetta - PSG-Donnarumma: non è ancora finita, ma molto dipende dal destino di Neymar

La telenovela PSG-Donnarumma è pronta per riprendere: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il passaggio definitivo di Kevin Trapp all'Eintracht Fraconforte è ormai molto vicino e a quel punto per i francesi si potrebbe riaprire la pista che porta al giovane portiere del Milan. Molto, però, dipenderà anche dalla cessione di Neymar: per arrivare a Gigio, servono infatti parecchi soldi e quindi è necessaria la vendita del brasiliano che sta spingendo per tornare al Barcellona.

PRIMA OFFERTA RIFIUTATA - Già qualche settimana fa, il PSG aveva presentato un'offerta ai rossoneri per Donnarumma: 20 milioni di euro più il cartellino di Areola, proposta rifiutata immediatamente dal Milan perchè il club di via Aldo Rossi, per Gigio, vuole solo cash. Ora i parigini sono pronti a tornare alla carica con un'offerta diversa, ma prima va ceduto Neymar. Il Milan resta alla finestra e attende novità da Parigi, dove, con la cessione di Trapp, hanno bisogno di un altro portiere: da capire se il ds Leonardo cercherà un titolare oppure una riserva di Areola.

NESSUNA TRATTATIVA - Per ora si tratta comunque solo di rumors che arrivano dalla Francia e dalla Spagna, una trattativa vera e propria non c'è ancora. Dopo aver ceduto Plizzari in prestito al Livorno, in caso di cessione anche di Donnarumma, il Milan dovrebbe tornare sul mercato perchè il solo Reina non può bastare. Si tratta comunque di ragionamenti successivi, da affrontare solo se l'interesse del PSG tornerà ad essere concreto.