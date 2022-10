Gazzetta - Quando Leao e Giroud si accendono, il Milan vola: dodici gol in due finora

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando si accendono Rafael Leao e Olivier Giroud, il Milan vola. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri a Zagabria i rossoneri sono stati trascinati proprio dai due attaccanti, autori di un gol a testa nel 4-0 del Diavolo contro i croati. In questo inizio di stagione, il portoghese e il francese hanno realizzato dodici reti in due, perfettamente divisi: sei gol Leao e sei gol Giroud.

CAMBIO DI PASSO - Ieri sera in molti chiedevano all'ex Lille un cambio di passo in Europa e lui ha risposto presente: vero che nel primo tempo non combinato un granché, apparendo quasi svogliato, ma poi nella ripresa è salito in cattedra, segnando un gran gol al termine di una bellissima azione personale. Ma Leao non si è fermato lì ed è stato il protagonista anche dell'autogol di Ljubicic, arrivato dopo una delle sue solite accelerazioni sulla fascia sinistra.

RIECCO OLI - Dopo aver riposato contro il Monza in campionato, Giroud è tornato titolare a Zagabria e anche lui ha risposto presente: la sua rete è arrivata su rigore, ma per tutta la partita è stato una costante spina nel fianco della difesa della Dinamo, tanto da iniziare una sorta di duello personale con il portiere della squadra croata. Il suo bottino di gol poteva essere maggiore, ma Livakovic gli ha detto sempre di no: "Ho cercato la doppietta fino alla fine, ma Livakovic è stato bravissimo, mi conosce molto bene perché abbiamo giocato contro molte partite, ma va bene così" le parole di Oli dopo la sfida.