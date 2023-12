Gazzetta - Quanto serve Leao: il portoghese torna mercoledì. Kjaer, la panchina sarebbe un successo

L'estro, la velocità e la forza di Rafael Leao sono mancate dannatamente al Milan: ieri a Bergamo ma anche a San Siro contro il Dortmund e pure nelle gare che il Milan in campionato ha vinto. Il ritorno del portoghese tra i convocati è atteso come la manna dal cielo. Le sensazioni sono positive, stando a quanto rivelato da Pioli.

Rafa c'è

Ieri Stefano Pioli, a margine della debacle contro l'Atalanta, ha parlato così sulle condizioni fisiche del suo numero 10: "Rafa ha fatto un buonissimo allenamento oggi. Domani organizzeremo una partita per lui a tutto campo. Se la situazione sarà buona giocherà". Lo staff tecnico ha voluto essere sicuro al 100% prima di rimettere Leao in campo ma non si può più aspettare. Come conferma la Gazzetta dello Sport questa mattina, Rafa contro il Newcastle ci sarà. E dovrà essere lui a guidare il Diavolo verso un'impresa che, a bocce ferma, sembra impossibile: il Milan deve espugnare St James' Park e sperare che il Dortmund batta il Psg in Germania. Non sarà facile e non dipende dai rossoneri solamente.

E Kjaer?

Rafa Leao si unirà a Olivier Giroud, ieri una delle poche note liete della gara contro l'Atalanta: il francese ha segnato ancora, il suo ottavo gol in questo campionato, confermandosi come secondo marcatore del campionato dietro solamente a Lautaro Martinez. Un quasi coetaneo del numero 9 che non se la passa altrettanto bene è Simon Kjaer. Il danese è fuori da fine ottobre, dalla mattina in cui il Milan è partito per Napoli: all'inizio si pensava a un affaticamento ma poi si è notato che era qualcosa di più grave. Rispetto a Leao, il numero 24 non ha avuto ancora possibilità di allenarsi con la squadra, dunque Pioli potrà ritenersi già fortunato se riuscirà a recuperarlo per la panchina. Di conseguenza, nonostante le difficoltà palesate ieri con un avversario di livello superiore, toccherà ancora a Theo Hernandez.