Gazzetta - Rebic, senza Ibra tocca a te: il croato deve mettere in pratica i consigli di Zlatan

Dopo le festività natalizie, il Milan ha scoperto un nuovo Ante Rebic e così l'assenza di Ibrahimovic nelle prossime partite fa un po' meno paura: dopo un inizio di stagione da oggetto misterioso, il croato è infatti esploso ed è diventato un punto fermo della squadra di Pioli. Venerdì contro la Juventus, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, toccherà proprio a Rebic guidare l'attacco milanista e provare l'impresa sul campo dei bianconeri (si riparte dall'1-1 dell'andata a San Siro).

I CONSIGLI DI IBRA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Ante non si tirerà indietro e darà come sempre il 100% per non far rimpiangere Ibrahimovic. Lo svedese, si sa, è un vero leader anche quando non gioca e quindi darà più consigli possibili all'attaccante croato su come giocare da prima punta e su come affrontare la difesa della Juve. Nonostante non sia il suo ruolo naturale, grazie alla sua fisicità e alla sua tecnica Rebic può fare bene anche da centravanti in un sistema di gioco che oscillerà tra il 4-2-3-1 e il 4-3-2-1.

DOPPIA VALENZA - Non sarà semplice, ma raggiungere la finale di Coppa Italia avrebbe una duplice valenza per il Milan: innanzitutto, eliminare la Juventus, cioè la squadra che sta dominando in Italia da diversi anni, vorrebbe dire dare una grande gioia ai tifosi milanisti, e inoltre, oltre ad avere la possibilità di vincere un trofeo, permetterebbe ai rossoneri di giocarsi anche la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Sarà una grande battaglia e per questo Pioli si affiderà alla grinta di Rebic e non al talento di Leao.