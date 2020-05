Gazzetta - Rebus Ibrahimovic: lo svedese riapre al Milan, ma ora il club deve esporsi (e agire in fretta)

Cosa farà Ibrahimovic al termine della stagione? Mihajlovic non ha dubbi: lascerà il Milan, il resto si vedrà... Ma non è una notizia certa, non può esserlo, nonostante l’autorevolezza della fonte (Sinisa e Zlatan sono in ottimi rapporti e si sentono spesso). Secondo La Gazzetta dello Sport, ad esempio, lo svedese avrebbe aperto alla possibilità di restare in rossonero.

RIFLESSIONI IN CORSO - "Se continueremo a collaborare, non sarà per i soldi", avrebbe confidato l’attaccante agli amici. Perché il Milan, per lui, non è mai stata una questione economica. Soprattutto a 38 anni. È il progetto che gli interessa, i piani di un club che, al momento, sembra navigare a fari spenti e senza una meta precisa. Gazidis non ha mai nascosto la volontà di andare avanti con Ibra, un campione che è anche un marchio, una garanzia. Ma serve un nuovo contratto. E una deroga al tetto stipendi, che i vertici di via Aldo Rossi - riferisce la rosea - avrebbero già stabilito di poter concedere.

GUIDA TENICA - Come detto, per convincere Ibrahimovic serve un progetto, magari con un altro ruolo fuori dal campo per il futuro. Ovviamente, sarà decisiva anche la scelta della guida tecnica. In attesa di ulteriori sviluppi, Zlatan posta messaggi affettuosi per la società milanista e foto che mostrano il suo impegno in allenamento. Ma ora il Milan deve agire in fretta.