Gazzetta - Restyling rossonero in attacco. Scamacca un'occasione, Morata-Okafor le alternative

Lo ha detto anche Stefano Pioli in conferenza stampa ieri pomeriggio: "Quest'anno siamo mancati nell'ultimo quarto di campo. E' questo il nostro peccato originale". Per questo motivo il club rossonero, dopo aver capito se sarà Champions o meno anche la prossima stagione, si muoverà sul mercato e cercherà di rinforzare in modo massiccio il reparto offensivo. Molti, i ritorni di fiamma.

L'occasione

Stando a quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, le strade del West Ham e di Gianluca Scamacca sembrano in procinto di separarsi nei mesi estivi. L'attaccante italiano era sbarcato a Londra dal Sassuolo meno di 12 mesi fa e, nonostante un buon impatto, un problema fisico al ginocchio lo ha condizionato e gli ha fatto chiudere anzitempo la stagione. Anche per questo motivo, il giocatore e il club potrebbero prendere strade diverse. Per i rossoneri è un'occasione dal momento che il cartellino di Scamacca non vale più i 40 milioni con cui gli Hammers lo hanno portato in Premier l'anno scorso e per i quali il Milan stesso si era fatto da parte. Oggi il giocatore potrebbe arrivare anche con la formula del prestito, per accontentare tutti. E' giovane, italiano e con molto potenziale: cartellino e ingaggio non sarebbero pesanti. Il gradimento sicuramente c'è perché Massara lo ha visto crescere alla Roma ma l'operazione, eventualmente, è ancora tutta da costruire.

Le alternative

Allo stesso tempo la rosea, questa mattina, considera anche i nomi alternativi a quelli di Scamacca. Anche in questo caso due profili già accostati molte volte al Diavolo in passato. Uno è Alvaro Morata, attaccante di comprovata esperienza e sicurezza in Italia dove ha giocato su ottimi livelli a più riprese con la Juventus. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2024 con l'Atletico Madrid e il rinnovo ancora latita: il nodo qui sarebbe proprio l'ingaggio nonostante il Decreto Crescita. Quindi c'è Noah Okafor, prospetto di talento incrociato dal Milan da avversario nella fase a gironi di Champions League: anche lui si svincolerà nel 2024 ma la Red Bull è un osso duro e non cederà facilmente. Intanto spunta anche un nome per la fascia destra: il Milan sarebbe interessato all'ala kosovara di 23 anni Edon Zhegrova, attualmente in forza al Lille.