Gazzetta - Rilancio Tonali: buona forma e voglia di imporsi, Sandro vuole ripagare la fiducia

Sarà la stagione di Tonali? Se lo augurano tutti, a cominciare da Stefano Pioli, pronto a scommettere sul ragazzo arrivato due estati fa da Brescia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del giovane centrocampista rossonero, dopo un’annata un po’ così, è uno e uno soltanto: iniziare col piede giusto.

FIDUCIA - Tonali deve dimostrare di essere cresciuto, e deve farlo in fretta. Il Milan ha puntato con decisione - per due volte! - sul giocatore, il quale, pur di rimanere in rossonero, ha deciso di guadagnare meno. Ma è sul campo che vuole ottenere applausi e fiducia. Il Milan ha bisogno subito di certezze, Pioli di personalità, sostanza e geometrie in mezzo al campo. Sandro lo sa bene e si sta dando un gran da fare a Milanello.

TANTA VOGLIA - A disputato un buon pre-campionato ed è apparso in crescita nelle ultime amichevoli. Ma il vero cambio di marcia dovrà essere nella testa. Chi ha osservato Tonali al lavoro ha raccolto buone sensazioni: condizione fisica più che discreta e voglia di imporsi, Sandro vuole convincere subito, a partire dalla gara di domani contro la Sampdoria.