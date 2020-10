Gazzetta - Rinnovo Gigio, blitz di Raiola a Milano: dialogo costruttivo tra le parti, c’è la volontà di prolungare

In attesa della riapertura del mercato a gennaio, durante il quale, come hanno sempre ammesso i dirigenti rossoneri, il Milan, se si potrà, cercherà di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Pioli, in via Aldo Rossi sono tutti concentrati sulla questione dei rinnovi. Tra coloro che sono in scadenza il prossimo 30 giugno c'è anche Gianluigi Donnarumma, il cui prolungamento è assolutamente una priorità del club milanista.

DIALOGO CON RAIOLA - Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo agente Mino Raiola è sbarcato a Milano nelle scorse ore e ha avuto una serie di incontri per parlare del futuro di alcuni suoi assistiti. Per quanto riguarda il rinnovo di Gigio (c'è in ballo anche quello di suo fratello Antonio), il dialogo tra il procuratore italo-olandese e vertici del Milan prosegue in maniera costruttiva: ovviamente è ancora presto per parlare di fumata bianca, ma le parti sono in continuo contatto e la volontà comune è quella di proseguire insieme.

AVANTI INSIEME - Ieri sera, prima del match di Europa League contro lo Sparta Praga a San Siro, il ds milanista Frederic Massara ha dichiarato sul rinnovo di Donnarumma: "È un discorso attuale, lo stiamo affrontando col suo agente, ne stiamo parlando da parecchio tempo, c’è la volontà di prolungare e farlo senza fretta ma con la consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere". Per arrivare ad un accordo tra le parti, le questioni da risolvere sono principalmente due, cioè l'ingaggio e l'entità della clausola da legare ad un prolungamento più lungo.