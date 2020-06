Gazzetta - Rinnovo Gigio, c'è ottimismo: presto l'incontro tra le parti, prolungamento di almeno due anni

Ieri pomeriggio, nel pre-partita di Milan-Roma, Paolo Maldini, direttore tecnico milanista, ha parlato così di Gigio Donnarumma e del suo rinnovo: "Il Milan ha il dovere di provare a trattenere un giocatore importante come Donnarumma, per quello che rappresenta come giocatore, come simbolo.Ha iniziato nelle nostre giovanili e secondo il mio modesto parere è il migliore portiere al mondo".

GIGIO VUOLE RESTARE - Secondo La Gazzetta dello Sport quelle dell'ex capitano sono un messaggio molto chiaro alla proprietà: certi giocatori vanno protetti e soprattutto tenuti ben stretti, a costo anche di sforare alcuni parametri. Negli ultimi giorni, è iniziato a muoversi qualcosa in merito al rinnovo di Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021. Gigio non ha mai nascosto di voler restare, ma è chiaro che ci sono tanti dettagli da sistemare per trovare un accordo che soddisfi tutti.

SEGNALI POSITIVI - Per il momento non ci sono stati incontri formali per parlare del prolungamento, ma, sempre secondo la Rosea, potrebbero esserci a breve. I segnali che filtrano sono positivi, si respira un certo ottimismo: all'inizio si vociferava di un rinnovo di un solo anno, mentre ora pare che sul tavolo ce ne siano almeno due. Da capire, poi, se nel nuovo contratto di Gigio verrà inserita o meno anche una clausola rescissoria.