Gazzetta - Rinnovo Gigio, si tratta: c'è distanza sull'ingaggio e sulla durata del contratto

Terminato il mercato invernale, in casa rossonera a tenere banco sono ora i rinnovi dei giocatori in scadenza a giugno. Quello che sta più a cuore a tutti, in primis ai tifosi, è quello di Gianluigi Donnarumma, uno dei simboli indiscussi del Milan. La società continua a ribadire di essere fiduciosa in merito al prolungamento del giovane portiere milanista (e anche di Calhanoglu), ma la strada per arrivare ad un accordo è tutt'altro che semplice.

SUPER INGAGGIO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la richiesta di Mino Raiola, agente di Donnarumma, è di 10 milioni di euro: l'obiettivo del noto procuratore è infatti quello di far diventare Gigio uno dei portieri più pagati al mondo. Il Milan ha invece messo finora sul piatto un contratto fino al 2026 da 7,5 milioni netti a stagione. Al momento questa cifra non soddisfa Raiola che punta a far aumentare l'offerta milanista.

DURATA E CLAUSOLA - L'agente italo-olandese non è nemmeno d'accordo sulla durata contratto: a lui basterebbe un rinnovo di uno o due anni, così da potersi guardare intorno la prossima estate, ma ovviamente questa soluzione non è assolutamente gradita dai dirigenti rossoneri. In via Aldo Rossi, sono comunque disposti a venire incontro all'entourage di Donnarumma e potrebbero quindi dare l'ok per un contratto fino al 2024. Raiola, durante i continui contatti, tira fuori poi ogni tanto anche il discorso della clausola rescissoria che vorrebbe inserire nel nuovo contratto di Gigio. Insomma, le trattative vanno avanti e sono serrate, anche perchè il club e il giocatore vogliono chiudere il prima possibile questo discorso.