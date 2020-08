Gazzetta - Rinnovo Ibra, siamo ai dettagli: si tratta sui bonus. Si può chiudere entro questo weekend

In via Aldo Rossi non si pensa ad altro in questo momento se non al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: le parti continuano a trattare senza sosta e sempre con grande ottimismo, ma la firma per ora non è ancora arrivata. Sarebbe comunque una questione di giorni, forse di ore, perchè siamo ai dettagli e la fumata bianca è sempre più vicina.

SI LAVORA SUI BONUS - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il lavoro dei legali del Milan e del giocatore procede spedito e non è escluso che la firma di Ibra sul suo nuovo contratto arrivi entro questo weekend. Gli ultimi dettagli da definire riguardano ovviamente l'aspetto economico ed in particolare i bonus che verrano inseriti nell'accordo: oltre che i bonus personali, che riguarderanno per esempio il numero di presenze e di gol, ce ne saranno anche alcuni legati agli obiettivi di squadra, come la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria dell'Europa League (dovrebbero portare ciascuno 500 mila euro nelle tasche dello svedese).

CONTO ALLA ROVESCIA - Servirà ancora un po' di pazienza, ma ormai la meta è vicina per la soddisfazione di tutti. Il conto alla rovescia è iniziato e dovrebbe essere piuttosto breve visto che dovrebbe terminare entro la fine di questo weekend. Il rinnovo di Ibra è il primo passo del nuovo Milan, una volta sistemata questa questione in via Aldo Rossi si potrà pensare al resto del mercato milanista.