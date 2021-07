Gazzetta - Rinnovo Kessie: il Milan è pronto ad alzare la sua offerta, presto nuovo incontro tra le parti

Il Milan sa quanto sia fondamentale rinnovare il contratto di Franck Kessie in scadenza nel 2022 e quindi è pronto ad alzare la sua offerta per convincere il giocatore a firmare il prolungamento: dopo Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri non possono permettersi di perdere anche l'ivoriano e puntano a chiudere il prima possibile la questione.

RILANCIO PRONTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle ultime ore ci sono state delle riflessioni tra i vertici del club di via Aldo Rossi e la proprietà al termine delle quali si è deciso di aumentare l'attuale proposta da 3,5-4 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo è pronto ad incontrare a breve l'agente di Kessie che si trova già in Italia e a presentare una nuova offerta da almeno 5 milioni più bonus: si tratterebbe di un rilancio importante che permetterebbe ai rossoneri di avvicinarsi alla richiesta del giocatore (6 milioni).

ENTRO L'ESTATE - Il Milan vuole accelerare per arrivare il prima possibile alla firma di Kessie: l'obiettivo di Maldini e Massara è quello di chiudere la vicenda prima della fine dell'estate, così che il centrocampista possa iniziare la stagione con il nuovo contratto già firmato. Il prolungamento dell'ivoriano è una priorità assoluta in casa rossonera, dove sanno bene che non possono assolutamente lasciarlo andare via.