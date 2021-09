Gazzetta - Rinnovo Kessie in salita: la super richiesta di Franck e il PSG lo allontanano dal Milan

Dopo i casi Donnarumma e Calhanoglu, ora in casa rossonera c'è il rinnovo di Franck Kessie a tenere banco e più passa il tempo e più il rischio che la vicenda si concluda allo stesso modo aumenta. A rendere tutto più complicato è poi l'inserimento nella trattativa tra il Milan e il giocatore del PSG, il quale è disposto a mettere sul piatto un'offerta da 8 milioni di euro più due di bonus.

SALTO DI QUALITÀ - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centrocampista ivoriano aspira ad un salto di qualità complessivo sia a livello tecnico che economico. Circa due settimane, il club di via Aldo Rossi gli ha proposto un rinnovo da 6,5 milioni di euro, cifra che gli permetterebbe di guadagnare praticamente il triplo di quello che percepisce ora, ma Kessie ne chiede almeno 8, vale a dire la stessa somma che gli ha offerto il PSG.

IN SALITA - Il rinnovo di Franck resta quindi in salita, nonostante le parole di qualche settimana dello stesso giocatore che mentre era impegnato alle Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio aveva di fatto promesso che avrebbe firmato il prolungamento del suo contratto che scade nel 2022 non appena sarebbe tornato dal Giappone. Le sue dichiarazioni avevano tranquillizzato sia il Milan che i suoi tifosi, ma purtroppo ora le cose stanno andando in un'altra direzione.