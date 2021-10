Gazzetta - Rinnovo Kessie, tutto fermo: il tempo stringe e il rischio di uno strappo è concreto

Le parole di Franck Kessie mentre era in Giappone con la sua nazionale per le Olimpiadi ("Voglio rimanere a vita al Milan. Appena torno a Milano risolvo tutto e firmo il rinnovo") avevano illuso tutti che la questione del prolungamento sarebbe stata una passeggiata e invece sono passate ormai diverse settimane da quelle dichiarazioni e la firma dell'ivoriano sul nuovo contratto non è ancora arrivata (quello attuale scade il 30 giugno 2022).

DISTANZA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan ha alzato la sua offerta fino a 6,5 milioni di euro netti a stagione, ma il giocatore ha rilanciato a sua volta fino a 8 milioni. Questo perchè, con ogni probabilità, alle sua spalle c'è un top club pronto ad offrirgli quella cifra (si parla sempre molto del PSG, ma non va trascurata nemmeno la pista che porta al Liverpool).

VIA A GENNAIO? - Intanto la stagione è iniziata e in questo avvio il rendimento di Kessie non è stato certamente all'altezza, sintomo che il centrocampista ivoriano non è sereno. In questi mesi, gli incontri tra i dirigenti rossoneri e il suo agente George Atangana non sono mancati, ma in nessuno si è riusciti a trovare la quadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire se può arrivare la tanto attesa svolta, altrimenti non è nemmeno esclusa del tutto la sua possibile partenza a gennaio, così che il Milan possa incassare almeno qualche milione di euro dalla sua cessione. Si tratta di uno scenario piuttosto estremo, ma comunque possibile, anche perchè il tempo stringe e il rischio di uno strappo è davvero concreto.