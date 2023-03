Gazzetta - Rinnovo Leao: durante la sosta nuovo contatto tra le parti. Senza prolungamento via in estate

La sosta per le nazionali servirà a Stefano Pioli e alla sua squadra per ricaricare le pile e per cercare di risolvere i problemi emersi nell'ultimo periodo. In via Aldo Rossi, invece, le prossime due settimane senza partite ufficiali saranno utili per portare avanti il discorso del rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto scade nel 2024.

NUOVO CONTATTO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, questa trattativa è ormai diventata una telenovela che potrebbe presto arricchirsi di un nuova puntata: tra questa e la prossima settimana, potrebbe infatti esserci un nuovo contatto (da capire se telefonico o di persona) tra le parti per proseguire la negoziazione e provare a dare un'accelerata alla vicenda. Quasi impossibile che ci possa essere la tanto attesa fumata bianca dopo questo appuntamento, ma a Casa Milan non perdono la speranza di arrivare presto ad un accordo.

FIRMA O CESSIONE - Anche perchè il tempo stringe visto che i dirigenti di via Aldo Rossi vogliono chiudere questa vicenda, in un modo o nell'altro, entro la fine di questo campionato. O il portoghese firmerà il prolungamento oppure in estate verrà ceduto al miglior offerente perchè il giocatore non inizierà la nuova stagione da futuro svincolato. Dopo i casi Donnarumma,Calhanoglu e Kessie, il club rossonero non vuole assolutamente perdere un altro giocatore a costo zero.