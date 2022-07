Gazzetta - Rinnovo Leao, il Milan prepara il rilancio: pronto un ingaggio da 6 milioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao è tornato ieri a Milanello e ha iniziato la sua quarta stagione in maglia rossonera. Dopo essere stato l'uomo in più del Milan per la conquista del 19° scudetto, ora il giovane attaccante portoghese è atteso dal compito più difficile nel calcio, vale a dire confermarsi. C'è poi anche un'altra cosa che si sta dimostrando più complicata del previsto: stiamo parlando del rinnovo del giocatore con il club di via Aldo Rossi che per il momento tarda ad arrivare, nonostante la volontà comune sia quella di andare avanti insieme.

NESSUNA OFFERTA - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, di offerte reali per Leao non ne sono arrivate a Casa Milan, ma le manifestazioni di interesse invece non sono mancate, soprattutto quelle che sono arrivate dall'Inghilterra. I rossoneri però non hanno nessuna intenzione di cederlo, anzi Rafael è uno dei principali perni su cui poggerà la squadra milanista del futuro. Per convincerlo a firmare il rinnovo servirà uno sforzo economico in più, uno sforzo che il Diavolo è pronto a fare.

RILANCIO MILAN - La prima proposta da 4,5 milioni di euro a stagione non è bastata, ma ora i manager rossoneri sono stati autorizzati ad alzare l'offerta fino a 6 milioni netti a stagione. Questa è la dimostrazione è il Milan vuole a tutti i costi rinnovare il contratto del suo gioiellino su cui vuole costruire un futuro ambizioso. In via Aldo Rossi si continua a respirare ottimismo, ora tutto passa nelle mani di Leao che dovrà confermare la sua voglia di restare al Diavolo con la firma sul nuovo contratto.